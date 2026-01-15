Herbert Ballerina al Teatro Metamorfosi di Rutigliano con Come una catapulta
Herbert Ballerina torna al Teatro Metamorfosi di Rutigliano con lo spettacolo “Come una catapulta”. A poco più di un mese dall’apertura, il teatro, sotto la direzione artistica di Giusy Marrone, si conferma come uno dei principali spazi culturali della Puglia. L’evento raggiunge il tutto esaurito, confermando l’interesse e l’attenzione del pubblico verso questa nuova realtà teatrale.
A poco più di un mese dalla sua inaugurazione, il nuovo Teatro Metamorfosi di Rutigliano, che, sotto la direzione artistica di Giusy Marrone, si conferma uno dei più interessanti poli culturali presenti in Puglia, è lieto di annunciare il tutto esaurito del prossimo spettacolo. Ha registrato, infatti, da subito un sold out l’esilarante pièce teatrale “Come una catapulta” di Herbert Ballerina in programma il 22 gennaio alle ore 21. Una serata di comicità surreale e talento autentico, destinata a restare nella memoria degli spettatori grazie ad uno degli one-man-show teatrali più attesi. Herbert Ballerina, all’anagrafe Luigi Luciano, è uno degli artisti più originali e riconoscibili della scena comica italiana contemporanea. 🔗 Leggi su Baritoday.it
