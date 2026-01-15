Hera investe sulla rete idrica della città | interventi mirati in via Destra del Porto
Hera comunica interventi mirati sulla rete idrica di via Destra del Porto. L’obiettivo è migliorare l’efficienza del servizio, ridurre le perdite e garantire la sicurezza stradale durante eventi atmosferici estremi. Questi interventi mirano a mantenere un servizio affidabile e a tutela della comunità, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla continuità del servizio idrico urbano.
Garantire un servizio idrico sempre più efficiente, ridurre le perdite di rete e mettere in sicurezza la viabilità cittadina durante fenomeni atmosferici intensi. Sono questi gli obiettivi principali degli interventi che interesseranno nelle prossime settimane l’area di Marina Centro a Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
