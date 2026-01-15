Hera investe sulla rete idrica della città | interventi mirati in via Destra del Porto

Hera comunica interventi mirati sulla rete idrica di via Destra del Porto. L’obiettivo è migliorare l’efficienza del servizio, ridurre le perdite e garantire la sicurezza stradale durante eventi atmosferici estremi. Questi interventi mirano a mantenere un servizio affidabile e a tutela della comunità, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla continuità del servizio idrico urbano.

Rimini, modifiche alla viabilità in zona via Destra del Porto causa lavori - A Rimini dalle 15 di venerdì 9 e fino all’alba di domenica 11 gennaio Hera interverrà sulla rete idrica in via Destra del Porto vicino alla ... msn.com

