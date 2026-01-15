Hellas Verona-Bologna | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

L’incontro tra Hellas Verona e Bologna, valido per la 16ª giornata di Serie A, si disputa oggi, giovedì 15 gennaio, al Bentegodi. Ecco orario, probabili formazioni e le modalità per seguire la partita in diretta tv e streaming. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali nella classifica di campionato.

Torna in campo il Bologna. I rossoblù sfidano oggi, giovedì 15 gennaio, l'Hellas Verona – in diretta tv e streaming – al Bentegodi nel recupero della 16esima giornata di Serie A. La squadra di Italiano è reduce dal pareggio contro il Como in trasferta per 1-1, mentre quella di Zanetti è stata battuta.

