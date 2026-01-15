Hellas Verona - Bologna le formazioni ufficiali | Zanetti cambia rispetto alla sfida con la Lazio
Alle ore 18.30 di giovedì 15 gennaio, l’Hellas Verona ospita il Bologna allo stadio Bentegodi nel recupero della sedicesima giornata di Serie A. Zanetti apporta alcune variazioni rispetto alla partita contro la Lazio, con le formazioni ufficiali che verranno annunciate prima del calcio d’inizio. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in ottica classifica.
Hellas Verona e Bologna si affrontano allo stadio Bentegodi alle 18.30 di giovedì 15 gennaio, per il recupero della sedicesima giornata di Serie A.Zanetti rimescola le carte rispetto alla partita con la Lazio, soprattutto a centrocampo e in attacco, visti anche gli acciacchi dell'ultimo minuto di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
