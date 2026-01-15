Heineken Italia gusto birra analcolica delle 0.0 sorprende un italiano su 2
Secondo un’indagine recente, oltre il 50% degli italiani ritiene che la birra analcolica, come Heineken 0.0, abbia un buon sapore e si apprezzi già al primo sorso. Questa tendenza evidenzia un interesse crescente verso alternative senza alcol nel mondo della birra, offrendo una scelta più consapevole senza rinunciare al piacere del gusto.
Roma, 15 gen. (AdnkronosLabitalia) - Per più di un giovane su 2 la birra analcolica è buona e conquista sin dal primo sorso. Su una scala di valutazione da 1 a 10, quasi il 70% degli intervistati assegna alle 0.0 un punteggio compreso tra 6 e 10, con oltre il 52% nella fascia tra 7 e 10, a testimonianza di un apprezzamento solido e trasversale. E questa è solo una delle evidenze dei risultati di un blind test - un assaggio in cui i partecipanti non sapevano di degustare birra analcolica - condotto da AstraRicerche per Heineken Italia, a dimostrazione di un cambiamento di percezione ormai chiaro di questa bevanda. 🔗 Leggi su Iltempo.it
