HBO Max Italia grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming

HBO Max Italia si presenta con un evento a Roma per annunciare il lancio della nuova piattaforma di streaming. In occasione, è stata presentata la serie spin-off di “Game of Thrones”, intitolata “A Knight of the Seven Kingdoms”, che sarà disponibile dal 19 gennaio. L’iniziativa segna l’ingresso di HBO Max nel mercato italiano e offre ai fan un’ulteriore opportunità di accedere a contenuti di qualità.

(Adnkronos) – HBO Max arriva in Italia e trasforma Roma in Westeros con la premier di 'A Knight of the Seven Kingdoms', lo spin-off di 'Game of Thrones' che debutta il 19 gennaio sulla nuova piattaforma di Warner Bros. Discovery. Ad accogliere il cast, a partire dallo showrunner Ira Parker e il protagonista Peter Claffey.

HBO Max arriva in Italia su Prime Video: annunciato un accordo con Warner Bros. - Discovery che porta HBO Max all'interno del servizio video di Amazon in Italia, attraverso un abbonamento aggiuntivo. msn.com

La piattaforma streaming HBO Max è arrivata in Italia: serie tv d’autore, cinema e sport - Destinata a mettere in discussione l’assetto produttivo e distributivo nel nostro Paese. artribune.com

