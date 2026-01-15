Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 | tutto quello che c’è da sapere sul film

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 è il primo film dell’ultimo capitolo della saga di Harry Potter. In questa introduzione troverai informazioni sulla trama, il cast e i dettagli per la visione del film, trasmesso in prima serata su Italia 1 il 15 gennaio 2026. Questa guida fornisce un quadro chiaro e preciso, ideale per chi desidera conoscere meglio questa pellicola prima di seguirla in televisione.

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, giovedì 15 gennaio 2026, su Italia 1 va in onda in prima serata il film Harry Potter e i Doni della Morte Parte 1, prima parte dell'ultimo capitolo della saga del maghetto di Hogwarts. Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 è stato diretto da David Yates, così come la seconda parte. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nel penultimo film di Harry Potter, dopo la scomparsa sofferta di Albus Silente, Harry Potter è in fuga. Sia Hogwarts che il Ministero della Magia sono caduti nelle mani di Voldemort ed Harry rappresenta l'unico ostacolo che si frappone tra il maestro delle arti oscure e la vittoria totale.

