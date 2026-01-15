Harry fiuta la droga | il cane dei carabinieri incastra un 47enne durante i controlli ad Asso

Durante i controlli straordinari del 14 gennaio 2026 ad Asso e Canzo, il cane antidroga Harry dei carabinieri di Casatenovo ha identificato un sospetto. Il suo fiuto ha portato all’individuazione di sostanze stupefacenti, contribuendo al successo delle operazioni e all’individuazione di un 47enne coinvolto. Questo intervento dimostra l’efficacia delle unità cinofile nelle attività di prevenzione e repressione del traffico di droga sul territorio.

È stato il fiuto infallibile di Harry, il cane antidroga dei carabinieri Cinofili di Casatenovo, a dare una svolta ai controlli straordinari effettuati nella serata del 14 gennaio 2026 ad Asso e Canzo. Proprio grazie al suo intervento è scattata la denuncia in stato di libertà per un uomo di 47.

