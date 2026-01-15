Negli ultimi mesi, la situazione tra Harry e Meghan sembra attraversare un periodo di tensione sottile. Senza annunci ufficiali o crisi aperte, i segnali di cambiamento riguardano assenze, decisioni e comportamenti che indicano una possibile evoluzione nel loro rapporto e nel rapporto con la famiglia reale, creando un quadro di incertezza e riflessione sulla loro posizione pubblica e privata.

Negli ultimi mesi, attorno ai duchi di Sussex si è addensata una sensazione difficile da ignorare. Non annunci ufficiali, non rotture plateali, ma una serie di movimenti paralleli, assenze calcolate e decisioni strategiche che stanno ridefinendo il loro rapporto con la famiglia reale e, indirettamente, anche l’equilibrio interno della coppia. Tra cause legali, ipotesi di ritorni in patria e contromosse dei Windsor, il 2026 si profila come un anno tutt’altro che neutrale per Harry e Meghan. Leggi anche: “Ho scoperto un tumore a 25 anni”: l’annuncio shock del famoso italiano. Il sintomo da non sottovalutare Harry pronto a tornare a Londra per il processo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Harry e Meghan, tira una brutta aria: cosa succede tra i due

