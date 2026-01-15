Hannoun e Hamas Piantedosi alla Camera | Oltre 7 milioni di euro raccolti in Italia per il terrorismo

Durante un’udienza alla Camera, il ministro dell’Interno Piantedosi ha riferito sugli sviluppi dell’indagine riguardante Mohammad Hannoun e l’Associazione palestinesi in Italia, evidenziando che oltre 7 milioni di euro sono stati raccolti nel nostro paese, con potenziali implicazioni legate al finanziamento del terrorismo.

Nel corso di un’informativa resa alla Camera dei Deputati il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha illustrato gli sviluppi dell’indagine che coinvolge Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione palestinesi in Italia, delineando un quadro che va ben oltre la semplice raccolta di fondi a scopo umanitario.«È stato squarciato il velo su attività che, dietro il paravento di iniziative in favore della popolazione palestinese, venivano sistematicamente dirottate verso strutture di Gaza riconducibili all’egida di Hamas, per finalità di terrorismo», ha affermato il titolare del Viminale. Un passaggio sul quale Piantedosi ha invitato a riflettere «soprattutto di chi, in alcune occasioni, ha manifestato vicinanza acritica e puramente ideologica a personaggi coinvolti nell’indagine, sottovalutando, magari in buonafede, la delicatezza e la complessità di contesti che si muovono in un’area non sempre netta tra intenti apprezzabili e propositi meno limpidi». 🔗 Leggi su Panorama.it

