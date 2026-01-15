Mohammad Hannoun, architetto giordano residente a Genova, è sotto indagine per presunti finanziamenti ad Hamas e comportamenti controversi, tra cui dichiarazioni antisemite e intimidazioni legali. Le sue affermazioni sono state portate all’attenzione del Parlamento da Onori, evidenziando la gravità della situazione e la necessità di un’attenzione istituzionale su questi temi.

Le dichiarazioni di Mohammad Hannoun, l’architetto giordano e residente da anni a Genova, attualmente sotto indagine per presunti finanziamenti ad Hamas, «tra cui elogi ad azioni antisemite, richiami alla legge del taglione, e comportamenti intimidatori come le querele temerarie nei confronti del giornalista Massimiliano Coccia de Linkiesta, sono gravissime e inaccettabili e vanno condannate senza esitazione». A dirlo è stata Federica Onori, deputata di Azione e segretaria della commissione Esteri, durante l’informativa del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sulla vicenda. «Si tratta di atteggiamenti che alimentano odio e chi ha ritenuto di associarsi a questa persona se ne deve prendere la responsabilità politica», secondo la parlamentare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Hannoun contro Linkiesta, Onori porta il caso in Parlamento

“La causa degli uomini liberi”. Il caso Hannoun e la lotta contro il colonialismo israeliano - Mentre il presidente dell’Associazione palestinesi in Italia, Mohamed Hannoun, è rinchiuso in una cella del carcere ... infopal.it