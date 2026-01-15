Hai questi libri in soffitta? Potrebbero valere una fortuna!

Hai libri in soffitta che non hai più sfogliato? Potrebbero avere un valore nascosto. La scienza spiega perché continuiamo ad acquistare nuovi volumi, anche quando ne abbiamo già molti. I libri sono molto più di semplici oggetti: rappresentano ricordi, passioni e conoscenza, e spesso celano segreti che meritano di essere scoperti. Scopri come valutare e preservare i tuoi volumi, anche quelli dimenticati in soffitta.

E la scienza spiega perché continuiamo a comprarne di nuovi C'è chi li chiama "amici di carta" e chi li considera semplici oggetti d'arredo, ma i libri nascondono segreti che vanno ben oltre le parole stampate. Mentre il mondo diventa sempre più digitale, il fascino della carta non solo resiste, ma sta diventando un vero .

