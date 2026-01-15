Ha ripagato tutti | prosciolta la Ferragni

La vicenda riguardante Chiara Ferragni si è conclusa con l’assoluzione, poiché i giudici non hanno riscontrato elementi di truffa aggravata nel caso della beneficenza sui pandori. Di conseguenza, viene meno la procedibilità d’ufficio, chiudendo così un episodio giudiziario che aveva attirato l’attenzione. Questa decisione mette fine a un procedimento che aveva coinvolto la nota influencer, chiarendo la posizione legale in modo definitivo.

I giudici non ravvisano la truffa aggravata per il caso della beneficenza sui pandori: viene così meno la procedibilità d’ufficio. Per andare a sentenza sarebbe servita una denuncia, ma l’unica (Codacons) fu ritirata dopo i rimborsi dell’influencer. Assolta perché aveva già pagato tutti. È la sintesi estrema della notizia che galoppa sui social ingrati: Chiara Ferragni è innocente, lo scandalo del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua esiste ma lei è stata prosciolta per estinzione del reato. Lo ha stabilito il giudice della terza sezione del tribunale di Milano, Ilio Mannucci, al termine di un processo che è sembrato una partita a scacchi, fra assalti alla regina e mosse del cavallo. 🔗 Leggi su Laverita.info

