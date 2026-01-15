Guasto sulla linea ferroviaria a Ponente nel tratto a binario unico

Si segnala un guasto sulla linea ferroviaria a Ponente, nel tratto a binario unico. La circolazione è stata ripristinata intorno alle 11.45, ma si sono verificati ritardi e cancellazioni nelle tratte dell’Imperiese. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Pesanti disagi sulla tratta ferroviaria di Ponente, in particolare sull'Imperiese, per un guasto all'infrastruttura tra Albenga e Alassio. L'interruzione ha interessato la linea dalle 9.10 alle 11.45 circa facebook

Linea T1 temporaneamente ferma causa guasto. x.com

