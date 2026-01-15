Guasto sulla linea ferroviaria a Ponente nel tratto a binario unico

Si segnala un guasto sulla linea ferroviaria a Ponente, nel tratto a binario unico. La circolazione è stata ripristinata intorno alle 11.45, ma si sono verificati ritardi e cancellazioni nelle tratte dell’Imperiese. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

La circolazione è stata ripristinata intorno alle 11.45, segnalati ritardi e cancellazioni nell’Imperiese. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

