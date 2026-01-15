Guasto informatico sospesa l’attività dei prelievi del sangue

Il 15 gennaio, l’attività di prelievo del sangue presso le strutture dell’Asuit del Trentino è stata temporaneamente sospesa a causa di un guasto informatico. Questa interruzione ha coinvolto i servizi di prelievo, influenzando temporaneamente le normali procedure. L’Azienda sta lavorando per risolvere il problema nel minor tempo possibile e per ripristinare le attività in modo sicuro e efficace.

Giovedì 15 gennaio l'ordinaria attività di prelievo del sangue presso le strutture dell'Asuit (Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino) è stata sospesa. Il motivo? Un guasto al sistema informatico di laboratorio, di competenza della ditta produttrice dell'applicativo, già segnalato. Niente prelievi questa mattina in Trentino. Un problema informatico blocca il sistema. Saltano le prenotazioni. Tecnici al lavoro per tutta la notte.

