Guasto informatico sospesa l’attività dei prelievi del sangue

Il 15 gennaio, l’attività di prelievo del sangue presso le strutture dell’Asuit del Trentino è stata temporaneamente sospesa a causa di un guasto informatico. Questa interruzione ha coinvolto i servizi di prelievo, influenzando temporaneamente le normali procedure. L’Azienda sta lavorando per risolvere il problema nel minor tempo possibile e per ripristinare le attività in modo sicuro e efficace.

Giovedì 15 gennaio l’ordinaria attività di prelievo del sangue presso le strutture dell’Asuit (Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino) è stata sospesa. Il motivo? Un guasto al sistema informatico di laboratorio, di competenza della ditta produttrice dell’applicativo, già segnalato. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

