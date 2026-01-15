Guardia il Coro Vox Fidei apre le audizioni per voci maschili e femminili

Il Coro Vox Fidei di Guardia Sanframondi annuncia l’apertura delle audizioni per voci maschili e femminili. Gli incontri si terranno il 18 e il 25 giugno presso l’Auditorium del Santuario dell’Assunta. L’iniziativa mira a coinvolgere nuovi talenti vocali nel gruppo, offrendo un’opportunità di crescita musicale e di partecipazione a un progetto corale consolidato.

Due gli appuntamenti, il 18 e il 25 giugno presso l'Auditorium del Santuario dell'Assunta Il Gruppo Vocale "Vox Fidei" di Guardia Sanframondi apre ufficialmente le audizioni per uomini e donne che desiderano entrare a far parte del progetto corale.

