Guancia Volley Academy l' esordio nel girone di ritorno con la vittoria contro Ischia

La Guancia Volley Academy apre il girone di ritorno del campionato di Serie C con una vittoria 3-0 contro ASD Pallavolo Ischia. La squadra ha mostrato determinazione e solidità in una gara che segna un buon inizio per la seconda parte della stagione. Questo successo rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e obiettivi della squadra.

Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno del campionato di Serie C per la Guancia Volley Academy, che supera con un netto 3-0 l'ASD Pallavolo Ischia nella gara valida per la prima giornata. Il match, inizialmente previsto per sabato 10 gennaio, è stato rinviato a causa del maltempo, che.

