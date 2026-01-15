GTA 7 o Red Dead Redemption 3 è già in fase di sviluppo? Ne parla un ex Rockstar Games

Un ex Rockstar Games ha recentemente menzionato possibili sviluppi futuri, sollevando domande sullo stato di GTA 7 o Red Dead Redemption 3. Sebbene GTA 6 sia ancora al centro dell’attenzione, queste suggestioni alimentano l’interesse degli appassionati e degli addetti ai lavori, senza conferme ufficiali da parte del team di sviluppo. La discussione riguarda quindi le prossime tappe di Rockstar Games nel panorama videoludico.

Mentre l’attesa per GTA 6 continua a dominare il dibattito videoludico, iniziano già a circolare ipotesi su quale sarà il prossimo grande progetto di Rockstar Games. A riaccendere le speculazioni è stato Mike York, ex animatore dello studio e oggi youtuber, che ha lavorato su titoli di primo piano come GTA V e Red Dead Redemption 2. Secondo York, sarebbe sorprendente se Rockstar non avesse già avviato lo sviluppo di GTA 7 o Red Dead Redemption 3. L’ex sviluppatore spiega che, nell’industria dei videogiochi, le grandi aziende raramente lavorano su un solo progetto alla volta. Al contrario, quando un titolo si avvicina alla conclusione della fase produttiva, i team iniziano a gettare le basi del successivo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

