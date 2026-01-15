GTA 6 Online Rockstar Games ha svelato delle informazioni tramite dei documenti di tribunale?

Recenti documenti giudiziari hanno rivelato alcuni dettagli riguardanti GTA 6 Online, fornendo nuove informazioni sul progetto di Rockstar Games. Questi dati emergono in modo inatteso, provenendo da un contesto insolito come un’aula di tribunale. La scoperta apre uno sguardo interessante sullo sviluppo del prossimo capitolo della serie, suscitando interesse tra i fan e gli addetti ai lavori nel settore videoludico.

Alcune informazioni su GTA 6 Online sarebbero emerse in modo inatteso da una sede insolita: un’aula di tribunale. Durante una recente udienza legata alla disputa legale tra Rockstar Games e l’ Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB), sono stati citati documenti interni che contengono riferimenti preliminari a un servizio online non ancora annunciato, riconducibile alla componente multiplayer del prossimo Grand Theft Auto. Si tratta di dettagli minimi, ma sufficienti ad attirare l’attenzione della community. La causa riguarda oltre 30 ex dipendenti accusati da Rockstar di “grave cattiva condotta” e licenziati per aver condiviso informazioni riservate. 🔗 Leggi su Game-experience.it

