Grumo Nevano in crisi politica, il sindaco Cimmino si dimette dopo 19 mesi.

A Grumo Nevano si registra una fase di instabilità politica con le dimissioni del sindaco Umberto Cimmino, avvenute dopo 19 mesi dall’insediamento. La decisione apre un nuovo capitolo nella gestione amministrativa del comune, che dovrà affrontare prossimi sviluppi e possibili nuove nomine. La situazione richiede attenzione per comprendere le cause e le conseguenze di questa scelta, in un contesto già caratterizzato da sfide locali.

Crisi politica a Grumo Nevano, dove il sindaco Umberto Cimmino ha rassegnato le dimissioni dopo appena 19 mesi dall’elezione. Cimmino, eletto al ballottaggio nel giugno 2024, ha ufficializzato la decisione con una comunicazione formale, motivata dal deterioramento del clima di fiducia e di leale collaborazione all’interno della maggioranza consiliare. Le dimissioni del sindaco Cimmino Nella . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

