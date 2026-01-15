Groenlandia4 Paesi Ue inviano militari

Quattro paesi dell’UE—Francia, Germania, Svezia e Norvegia—stanno inviando personale militare in Groenlandia. La loro missione di ricognizione mira a valutare eventuali contributi militari a supporto della Danimarca, responsabile della sicurezza nella regione. L’intervento si inserisce in un contesto di crescente attenzione strategica alle aree artiche e alle attività di difesa nella zona.

00.26 Personale militare francese, tedesco, svedese e norvegese è in partenza per la Groenlandia nell'ambito di una missione di ricognizione "In vista di possibili contributi militari a sostegno della Danimarca nel garantire la sicurezza nella Regione". L'annuncio è arrivato al termine del Vertice di Washington tra la delegazione danese, il Segretario di Stato Rubio e il Vicepresidente Vance.Dal colloquio non è emersa alcuna novità. Restano le mire di Trump. La Danimarca insiste sulla sovranità della Groenlandia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

