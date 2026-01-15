Groenlandia vertice fallito Truppe europee sull' isola ma Trump insiste | ' Ci serve e basta' | Il premier di Nuuk che resiste a Donald

La Groenlandia resta al centro di tensioni geopolitiche, con truppe europee presenti sull’isola e incontri tra ministri degli Esteri di Copenaghen e Nuuk. Donald Trump manifesta un interesse deciso per la regione, mentre il premier di Nuuk resiste alle pressioni. Le divergenze tra i rappresentanti europei e americani evidenziano le complessità di una strategia condivisa, mantenendo aperto il dialogo tra le parti coinvolte.

I ministri degli Esteri di Copenaghen e Nuuk vedono Vance e Rubio: posizioni molto distanti, ma il dialogo continua. Danimarca, Germania e Svezia mandano più truppe sull’isola. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

