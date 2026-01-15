Groenlandia sono arrivati anche i militari francesi Mosca | molto preoccupati dalle mosse Nato

La presenza dei militari francesi in Groenlandia segna un ulteriore sviluppo nella tensione crescente nell’Artico. Mosca esprime preoccupazione per le mosse della NATO nella regione, evidenziando l’importanza strategica dell’area. La situazione riflette le complesse dinamiche geopolitiche tra le potenze coinvolte, sottolineando come il controllo e la stabilità nel Polo Nord siano al centro delle attuali sfide internazionali.

Roma, 15 gennaio 2025 – La Groenlandia al centro della sfida per l’Artico, non solo tra il blocco occidentale e quello orientale, ma anche all’interno della Nato. Trump insiste nel giorno del vertice a Washington: “L'isola serve agli Stati Uniti per motivi di sicurezza nazionale, qualunque cosa al di sotto del nostro controllo è inaccettabile”, avverte su Truth. “Minacce inaccettabili”, secondo il Parlamento europeo. Per la leader della Commissione Ue von der Leyen “la Groenlandia appartiene solo al suo popolo”. La Danimarca annuncia il 'rafforzamento' della presenza militare sull'isola, la Svezia invia soldati per esercitazioni in coordinamento con Copenaghen. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Groenlandia, sono arrivati anche i militari francesi. Mosca: molto preoccupati dalle mosse Nato Leggi anche: Groenlandia, arrivati i primi militari dalla Francia Leggi anche: Usa-Ue, contesa sulla Groenlandia. Trump insiste: «La Nato deve cacciare i danesi»?Vertice a vuoto, l'Europa invierà militari Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Danimarca dopo il vertice con Usa: “Inaccettabile non rispettare integrità Groenlandia”; Usa-Ue, contesa sulla Groenlandia. Trump insiste: «Inaccettabile non controllarla. La Nato cacci i danesi»; Groenlandia, arrivati i primi militari francesi. Fallito il summit a Washington. Trump non molla: «Ci serve»; Germania, Francia, Svezia e Norvegia inviano soldati in Groenlandia. Groenlandia, arrivati i primi militari francesi. Fallito il summit a Washington. Trump non molla: «Ci serve» - «L'isola serve agli Stati Uniti per motivi di sicurezza nazionale, qualunque cosa al di sotto del ... ilgazzettino.it

Groenlandia, arrivati i primi militari dalla Francia - (Adnkronos) – Sono arrivati in Groenlandia i primi 15 militari francesi attesi sull’isola. msn.com

Groenlandia, ma che succede? Francia, Svezia, Germania e Norvegia inviano dei militari. Macron: "Missione Artica" - I soldati francesi "sono già in arrivo", ha dichiarato mercoledì sera Emmanuel Macron, per partecipare a una missione ... affaritaliani.it

Francia e Germania mandano truppe in Groenlandia. Lo hanno annunciato i responsabili della Difesa dei due Paesi, mentre si intensificano le pressioni di Donald Trump per impadronirsi dell'isola territorio autonomo della Danimarca. Altre truppe Nato sono facebook

La #Groenlandia nel mirino di #Trump: ecco quali sono gli interessi Usa nell’ #Artico x.com

