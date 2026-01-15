Groenlandia ministro Esteri sopraffatta | Europa manda soldati

In risposta alle crescenti tensioni in Groenlandia, l'Europa ha deciso di inviare truppe provenienti da Francia, Germania, Norvegia e Svezia. La situazione ha messo sotto pressione il ministro degli Esteri, che si trova a gestire le implicazioni di questa decisione. Nel frattempo, gli Stati Uniti, rappresentati da Donald Trump, hanno affermato che la presenza militare è necessaria per i propri interessi.

Soldati provenienti da Francia, Germania, Norvegia e Svezia sono stati inviati sull'isola. Tuttavia, Trump non arretra: "È necessaria per gli Stati Uniti". Il ministro degli Esteri groenlandese, Vivian Motzfeldt, è stata sul punto di scoppiare in lacrime in un'intervista a Rkn nella quale si è detta "sopraffatta", dopo aver incontrato a Washington. Groenlandia, abitanti furiosi per le minacce di Trump: 'Succederà di tutto, dobbiamo rimanere lucidi'.

Groenlandia, ministro Esteri danese: "Con Usa prospettive diverse ma dialogo continua" - l ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen e il ministro degli Esteri groenlandese Vivian Motzfeldt hanno espresso la loro reazione ai media a ... msn.com

Vertice a Washington sulla Groenlandia, il ministro danese frena: "Disaccordo fondamentale sugli Stati Uniti" - Lo ha detto il ministro degli Esteri danese Rasmussen in una conferenza stampa a Washington. tg.la7.it

Groenlandia, ministro Difesa danese: "Incrementiamo presenza militare nell'Artico" facebook

Groenlandia, ministro della difesa danese: «Più militari nell'Artico» x.com

