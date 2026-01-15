Groenlandia Macron | Gli europei hanno una responsabilità particolare

La Groenlandia, territorio appartenente all’Unione Europea e alleato della NATO, assume un ruolo strategico nella politica europea. In questo contesto, il presidente Macron sottolinea la responsabilità degli europei nel gestione delle questioni legate a questa regione. La sua posizione evidenzia l’importanza di un impegno condiviso per tutelare gli interessi e la stabilità del territorio, considerando le implicazioni geopolitiche e ambientali che lo riguardano.

"Per quanto riguarda la Groenlandia, gli europei hanno una responsabilità particolare perché questo territorio appartiene all'Unione Europea ed è anche quello di uno dei nostri alleati della NATO". Così il presidente francese Emmanuel Macron, durante un discorso alle forze armate in una base aerea a Istres, nel sud del Paese. " La Francia e gli europei devono continuare a essere presenti ovunque i loro interessi siano minacciati, senza escalation, ma senza compromessi nel rispetto della sovranità territoriale ".

«Gli europei hanno una responsabilità particolare» in Groenlandia, ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron in trasferta nella base di Istres per i tradizionali auguri di inizio anno

Il ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen ha definito l'acquisizione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti come "assolutamente non necessaria"

