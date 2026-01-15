Groenlandia la Casa Bianca | Militari europei? Nessuna influenza sulle decisioni di Trump

La Casa Bianca ha chiarito che la presenza di militari europei in Groenlandia non esercita alcuna influenza sulle decisioni di Donald Trump. Durante una conferenza stampa, la portavoce Karoline Leavitt ha risposto a domande su vari temi di politica internazionale e interna, sottolineando l’indipendenza delle scelte dell’amministrazione americana rispetto alle truppe straniere presenti in quella regione.

"Le truppe europee in Groenlandia non influiscono sulle decisioni di Donald Trump ". Nel corso della consueta conferenza stampa nella briefing room, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha affrontato una serie di dossier centrali per l'amministrazione del presidente americano, spaziando dalla crisi venezuelana alle tensioni con l' Iran, fino alle proteste interne negli Stati Uniti e all'introduzione dell' Insurrection Act in Minnesota. Leavitt ha confermato che l'incontro tra Trump e la leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado, vincitrice del premio Nobel 2025, era in corso, spiegando che il presidente "non vedeva l'ora" di riceverla.

Groenlandia, arrivati i primi militari dalla Francia - Sono arrivati in Groenlandia i primi 15 militari francesi attesi sull'isola. adnkronos.com

Groenlandia, militari Francia e Germania preparano “Endurance Arctique” - (askanews) – Personale militare europeo sta iniziando ad arrivare in Groenlandia, il giorno dopo il vertice sul futuro dell’isola artica alla Casa Bianca, che ha confermato il “fondament ... askanews.it

