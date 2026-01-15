Groenlandia | Francia Germania Norvegia e Svezia inviano militari Trump | Le slitte con i cani non bastano

Diversi paesi europei, tra cui Francia, Germania, Norvegia e Svezia, stanno inviando forze militari in Groenlandia, un territorio svedese sotto sovranità danese. Emmanuel Macron ha confermato l’arrivo dei soldati francesi, parte di una missione europea. La presenza militare si inserisce nel contesto di tensioni e interessi geopolitici sull’isola, recentemente al centro di dichiarazioni di Donald Trump sulla sua sovranità.

I soldati francesi « sono già in arrivo », ha dichiarato Emmanuel Macron. Parteciperanno a una missione militare europea, che include elementi tedeschi e norvegesi e svedesi in Groenlandia, l’isola sotto sovranità danese ambita da Donald Trump. Francia, Svezia, Germania e Norvegia hanno annunciato che avrebbero inviato personale militare nel territorio artico per una missione di ricognizione che, secondo una fonte del ministero delle Forze Armate francese, fa parte dell’esercitazione danese «Arctic Endurance». «Arctic Endurance». «I primi militari francesi sono già in arrivo. Altri seguiranno», ha detto il presidente francese nella notte sul social network X. 🔗 Leggi su Open.online

