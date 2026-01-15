Groenlandia e Consiglio Artico | così Trump ha rotto l' accordo coi Paesi occidentali L' ombra dei russi nelle Svalbard

Recenti sviluppi nel contesto artico mostrano come gli Stati Uniti abbiano deciso di agire in modo autonomo nel rapporto con la Groenlandia, rompendo gli equilibri tradizionali con i Paesi occidentali. Nel frattempo, l’attivismo russo, sostenuto dalla Cina, si intensifica nelle Svalbard, aumentando le tensioni nella regione. Questa dinamica evidenzia i cambiamenti nelle strategie e nelle alleanze nel contesto geopolitico artico.

L’attivismo russo (sostenuto dalla Cina) un tempo era bilanciatodagli altri Paesi artici, ma ora gli Usa vogliono muoversi da soliSale la tensione anche sull'arcipelago norvegese delle Svalbard. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

