Groenlandia e Consiglio Artico | così Trump ha rotto l' accordo coi Paesi occidentali L' ombra dei russi nelle Svalbard

Recenti sviluppi nel contesto artico mostrano come gli Stati Uniti abbiano deciso di agire in modo autonomo nel rapporto con la Groenlandia, rompendo gli equilibri tradizionali con i Paesi occidentali. Nel frattempo, l’attivismo russo, sostenuto dalla Cina, si intensifica nelle Svalbard, aumentando le tensioni nella regione. Questa dinamica evidenzia i cambiamenti nelle strategie e nelle alleanze nel contesto geopolitico artico.

Dossier Groenlandia, da Enel a Fincantieri: ecco il piano di sviluppo artico dell'Italia su geotermia e rompighiaccio - L'Artico è una regione in rapida trasformazione, caratterizzata da sfide interconnesse e da una crescente complessità

Groenlandia, Putin non sottovaluta Trump: "Piani seri per l'annessione". Artico nuovo teatro di scontro - I piani di annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti sono «seri» ed hanno «radici storiche» che vanno oltre la spinta di Donald Trump per ottenere il controllo dell'isola artica,

“Ci serve la Groenlandia”: Trump accende lo scontro con un paese NATO

Se la retorica è quella di Atrjeu, possiamo ben dire che oggi nella conferenza stampa di Giorgia Meloni ha vinto il NULLA. Su Ucraina e Groenlandia la presidente del Consiglio fa finta di non capire e continua a eludere il punto: di fronte alle mire imperialiste d facebook

La Presidente del Consiglio risponde a 40 domande dei giornalisti: dalla possibile liberazione di Trentini in Venezuela all'Ucraina, dalla Groenlandia e Trump agli "interni". x.com

