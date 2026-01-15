Groenlandia due slitte coi cani e un bivio | la strategia USA passa da una vignetta | Da che parte state?

La recente vignetta pubblicata dalla Casa Bianca raffigura la Groenlandia come una slitta trainata da cani, posta di fronte a un bivio. Questa immagine, evocativa di scelte strategiche, richiama l’attenzione sulla posizione degli Stati Uniti riguardo alla regione. La rappresentazione simbolica sottolinea l’importanza della decisione da prendere, evidenziando come le scelte geopolitiche possano essere illustrate anche attraverso strumenti visivi semplici ma significativi.

La Casa Bianca ha diffuso sui social una vignetta che rappresenta la Groenlandia come una slitta trainata da cani ( la stessa evocata da Trump qualche giorno fa ) ferma a un incrocio. Da un lato, la strada verso gli Stati Uniti appare luminosa e promettente. Dall’altro, quella verso Russia e Cina è buia e minacciosa. La didascalia chiede direttamente ai groenlandesi: “Da che parte stai?”. Il messaggio è inequivocabile: Washington si propone come alleato affidabile, mentre Mosca e Pechino vengono dipinte come pericoli imminenti. La scelta grafica è binaria, quasi da propaganda classica, e vuole spingere la Groenlandia a schierarsi senza esitazioni con gli americani. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Leggi anche: Trump ai giornalisti: “Lo sapete qual è la difesa della Groenlandia? Due slitte trainate dai cani”

