Groenlandia crisi climatica ed economia dei ghiacci Cosa c’è dietro le mire di Trump

La Groenlandia, con la sua vasta superficie e risorse naturali, sta al centro di interesse geopolitico e ambientale. In un contesto di crisi climatica e melting dei ghiacci, le ambizioni di Donald Trump di acquisire l’isola rivelano più di un semplice desiderio politico. È importante analizzare le motivazioni economiche e strategiche dietro questa mossa, distinguendo tra realtà e percezione, per comprendere il ruolo che la Groenlandia potrebbe assumere nel futuro globale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vuole la Groenlandia. Ora tra crisi climatica e economia dei ghiacci è bene cercare il vero valore dell'isola più grande della Terra, e capire cosa c'è dietro quello che non può esser derubricato a un capriccio. Non si sa ancora come, ma le strade da percorrere per fare della Groenlandia il 51esimo stato americano sono al momento diverse: tra le opzioni si parla di annessione, di protettorato, di acquisto (sì, potrebbe esser comprata) dalla Danimarca di cui è territorio indipendente. Il dato di fatto è che la Groenlandia si trova al centro di una serie di trasformazioni naturali.

La Groenlandia e le mire di Trump: perché l’isola artica è fondamentale (e c’entra anche la crisi climatica) - Il territorio danese autonomo situato tra l’oceano Atlantico del Nord e l’oceano Artico torna al centro del dibattito internazionale dopo le dichiarazioni di Trump, che rivendica per gli Stati Uniti u ... quotidiano.net

Groenlandia, quando il cibo è geopolitica: pesca, potere e identità a Nuuk - Con oltre il 90% dell’export legato alla pesca, tra cambiamento climatico, ... repubblica.it

Ep. 234 - Trump, la Groenlandia e la crisi che può cambiare la Nato

La Groenlandia sta diventando un caso esplosivo dentro la NATO e la Germania non vuole arrivare al punto di rottura. Dopo le dichiarazioni di Trump sull’isola, a Berlino cresce il timore che una mossa unilaterale americana aprirebbe una crisi senza precede facebook

La crisi della #Groenlandia mette #Danimarca e Nuuk davanti a una scelta difficile: resistere alle pressioni degli #USA di #Trump o accettare una nuova forma di dipendenza x.com

