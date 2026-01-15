Groenlandia arrivati i primi militari dalla Francia

Sono arrivati in Groenlandia i primi 15 militari francesi, confermando l'inizio di una presenza militare sul territorio. La notizia, diffusa dall'emittente Bfmtv, evidenzia le attività di cooperazione e rafforzamento delle capacità operative in questa area. La presenza di personale militare francese rappresenta un passo importante nelle relazioni tra i due paesi e nel contesto delle strategie di sicurezza internazionale.

(Adnkronos) – Sono arrivati in Groenlandia i primi 15 militari francesi attesi sull'isola. Lo ha reso noto l'emittente Bfmtv citando una fonte militare. Prevista anche la presenza di militari tedeschi e svedesi. Dopo la fumata nera tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia durante il vertice alla Casa Bianca, e la decisione della Danimarca di aumentare la .

Groenlandia, arrivati i primi militari francesi. Fallito il summit a Washington. Trump: Ci serve

