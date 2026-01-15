Groenlandia arrivate truppe francesi

Sono arrivati in Groenlandia i primi 15 militari francesi, come riferito da fonti militari citate dall’emittente Bfmtv alle 11.20. L’arrivo di queste truppe segnala una presenza rafforzata nel territorio, senza indicazioni immediate su operazioni specifiche. La notizia evidenzia l’attenzione delle forze francesi nella regione, mantenendo un profilo discreto e istituzionale.

11.20 Sono arrivati in Groenlandia i primi 15 militari francesi attesi. Così l'emittente Bfmtv citando fonti militari. Le truppe francesi arrivano "su richiesta della Danimarca" per partecipare all' operazione Artic Endurance. Previsto anche l'arrivo di soldati da Norvegia, Svezia e Germania. Il presidente francese ha convocato in mattinata una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza nazionale. Mosca si dice intanto "seriamente preoccupata" per la situazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

