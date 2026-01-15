Grave incidente sull' autostrada Slovena | enorme incendio disagi al traffico

Oggi, sulla strada slovena in Stiria, si è verificato un grave incidente che ha provocato un vasto incendio. La carreggiata è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Slovenske Konjice e Slovenska Bistrica sud, causando significativi disagi al traffico. L’intervento dei soccorsi è in corso per gestire la situazione e ripristinare la normale viabilità.

Grave incidente nella Stiria slovena nella mattina di oggi, giovedì 15 gennaio. L'incidente ha provocato un vasto incendio lungo l'autostrada, e la carreggiata è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra gli svincoli di Slovenske Konjice e Slovenska Bistrica sud.

