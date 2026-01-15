Gol Esposito la decide il classe 2005 a San Siro | vittoria pesante in chiave scudetto

Gol Esposito, classe 2005, decide una partita difficile a San Siro, contribuendo alla vittoria dell’Inter. La squadra non ha mostrato il suo miglior gioco, ma grazie al suo intervento ha ottenuto tre punti importanti in chiave scudetto. Una prestazione che evidenzia il talento dei giovani e la determinazione della squadra in un match complesso.

Inter News 24 Gol Esposito, il giovane centravanti decide una gara complessa e carica di tensione: i nerazzurri non brillano, ma conquistano tre punti fondamentali. Una vittoria di sostanza, maturata in un contesto tutt’altro che semplice. L’ Inter supera le difficoltà fisiche e mentali accumulate dopo la sfida contro il Napoli e porta a casa un successo che pesa enormemente nella corsa al titolo. Le assenze hanno inciso sull’andamento della partita, in particolare quella di Hakan Çalhano?lu, regista turco e riferimento tecnico del centrocampo nerazzurro, la cui mancanza ha ridotto fluidità e controllo del ritmo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gol Esposito, la decide il classe 2005 a San Siro: vittoria pesante in chiave scudetto Leggi anche: Gol Pio Esposito, il classe 2005 mette il punto esclamativo sulla vittoria in Moldavia. Seconda rete in azzurro per l’interista Leggi anche: Pio Esposito è un predestinato? Il gol con la Norvegia gli dà fiducia. Il pensiero de Il Giornale sulla carriera del classe 2005 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Inter-Lecce, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE; Inter - Lecce : 1 - 0 (Serie A): cronaca, tabellino e statistiche; Il Genoa abbatte il Cagliari 3-0: le PAGELLE; Inter Lecce 1-0, decide Pio Esposito dalla panchina. Tre punti d'oro per i nerazzurri che volano a +7 sulla Juventus. Inter-Lecce 1-0, gol e highlights: decide Pio Esposito nel finale. Chivu primo a +6 - 0, gol e highlights: decide Pio Esposito nel finale. sport.sky.it

Pio Esposito: “È il mio gol più pesante all’Inter! Più spazio? 6 mesi fa ero in B, credo che…” - Vittoria di misura a San Siro per l'Inter, decide un gol di Pio Esposito: ecco le parole dell'attaccante nerazzurro a Sky Sport ... fcinter1908.it

Entra, segna o decide: impatto Pio Esposito, i suoi numeri da subentrato sono da record - Per avere la meglio contro il Lecce, Chivu ha sfruttato la carta Pio Esposito: il baby centravanti dell’Inter è sempre più decisivo a gara in corso. msn.com

L'urlo di PIO ESPOSITO Entrae e decide Inter-Lecce EntraedecideInter-Lecce 1 0 facebook

#Inter - #Lecce 1-0, decide Pio #Esposito , nerazzurri in fuga. 2 i migliori in campo, indicazione tattica importante da #Chivu x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.