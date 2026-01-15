Gol e assist decisivi | c’è la firma di Pio Esposito e Bonny sulla prima fuga dell’Inter
Pio Esposito e Bonny hanno contribuito con gol e assist decisivi alla prima fuga dell’Inter in questa stagione. Riserve, dodicesimo uomo o semplicemente giocatori utili, rappresentano un elemento importante nel reparto offensivo di Cristian Chivu. La loro presenza si rivela fondamentale nel percorso della squadra, dimostrando come anche i ruoli di secondo piano possano fare la differenza in un campionato lungo e impegnativo.
Riserve, dodicesimo uomo, “altri” titolari. Chiamateli come volete, ma Francesco Pio Esposito e Ange – Yoan Bonny sono fin qui state due risorse preziose per Cristian Chivu e per l’Inter. Lo dicono i numeri. Contro il Lecce è arrivata la rete decisiva di Pio Esposito nel finale di partita, in un match che l’Inter faticava a sbloccare e in cui si temeva un’altra possibilità sfumata per una prima mini fuga dopo il pareggio del Napoli di un paio di ore prima contro il Parma. Il francese aveva invece messo la sua firma sotto l’1-0 alla Roma, l’unico big match vinto dai nerazzurri finora in Serie A. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
