Gol e assist decisivi | c’è la firma di Pio Esposito e Bonny sulla prima fuga dell’Inter

Pio Esposito e Bonny hanno contribuito con gol e assist decisivi alla prima fuga dell’Inter in questa stagione. Riserve, dodicesimo uomo o semplicemente giocatori utili, rappresentano un elemento importante nel reparto offensivo di Cristian Chivu. La loro presenza si rivela fondamentale nel percorso della squadra, dimostrando come anche i ruoli di secondo piano possano fare la differenza in un campionato lungo e impegnativo.

