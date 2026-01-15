God of War | Ryan Hurst sarà Kratos per Prime Video

Prime Video ha annunciato ufficialmente che Ryan Hurst interpreterà Kratos nella serie live-action di God of War. La notizia, molto attesa dai fan, conferma l’impegno della piattaforma nel portare sullo schermo questa popolare saga. La scelta dell’attore promette di offrire una nuova interpretazione del celebre personaggio, mantenendo alta l’attenzione sulla produzione.

Prime Video ha appena confermato una notizia che i fan della saga stavano aspettando da mesi: Ryan Hurst interpreterà Kratos nella serie live-action di God of War. L’annuncio (attraverso i canali social Prime Video ) è arrivato ieri, e chiude un casting durato quasi due anni posizionando l’attore (noto per Sons of Anarchy, The Walking Dead e The Last of Us) come il nuovo volto del Dio della Guerra più iconico dei videogiochi. Ryan Hurst diventa Kratos Dopo mesi di rumor e provini tenuti segreti, Ryan Hurst è stato scelto per dare vita a Kratos nella serie TV in sviluppo presso Amazon MGM Studios. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

