Dopo un’attenta selezione, Amazon e Sony Pictures Television hanno annunciato Ryan Hurst come interprete di Kratos nella serie TV di God of War. L’attore, noto per ruoli in Sons of Anarchy e The Abandons, sarà il protagonista dell’adattamento seriale del popolare videogioco. La produzione, realizzata da Amazon MGM Studios, mira a portare sullo schermo la storia del dio greco con un cast qualificato e un approccio fedele alla serie originale.

Dopo una lunga ricerca, lo studio ha annunciato il protagonista dell'adattamento seriale del popolare videogame che vede al centro il dio greco apparso in tutti i titoli della serie videoludica Ryan Hurst, già noto per i suoi ruoli in Sons of Anarchy e The Abandons, è stato scritturato per interpretare Kratos nella serie God of War di Prime Video, prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios. Basata sull'omonimo videogioco PlayStation ispirato alla mitologia antica, la serie è stata commissionata per due stagioni, con la pre-produzione già avviata a Vancouver e il casting già iniziato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - God of War: la serie Amazon ha finalmente trovato il suo Kratos (approvato dai fan)

