Gocce di Memoria il libro di Nadia Fabbrocino tra poesia e coscienza civile

Fiumicino, 15 gennaio 2026 – Scrittrice e poetessa che vive a Fiumicino dal 2003, Nadia Fabbrocino coltiva da sempre una scrittura attenta alla moralità, ai valori e ai sentimenti, con una forte sensibilità verso la storia, la cultura e le tematiche sociali. Scrive per propensione naturale, ma anche per invitare il lettore a fermarsi, a rallentare, a prestare attenzione alle emozioni e al senso della vita, rivolgendosi a una società spesso muta, sorda e cieca, incline a rimuovere la memoria storica e a ignorare le problematiche del presente. Dopo Le armi del Cuore e L'artista dei Sogni, a novembre ha pubblicato il suo terzo libro.

