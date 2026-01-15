Gocce di Memoria il libro di Nadia Fabbrocino tra poesia e coscienza civile

Da cdn.ilfaroonline.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumicino, 15 gennaio 2026 – Scrittrice e poetessa che vive a Fiumicino dal 2003, Nadia Fabbrocino coltiva da sempre una scrittura attenta alla moralità, ai valori e ai sentimenti, con una forte sensibilità verso la storia, la cultura e le tematiche sociali. Scrive per propensione naturale, ma anche per invitare il lettore a fermarsi, a rallentare, a prestare attenzione alle emozioni e al senso della vita, rivolgendosi a una società spesso muta, sorda e cieca, incline a rimuovere la memoria storica e a ignorare le problematiche del presente. Dopo Le armi del Cuore e L’artista dei Sogni, a novembre ha pubblicato il suo terzo libro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Leggi anche: Dalle ideologie al culto delle regole: l’uomo postmoderno tra obbedienza e perdita di coscienza civile

Leggi anche: Banksy Modeste Collection arriva ad Agrigento: un percorso tra arte, denuncia e coscienza civile

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.