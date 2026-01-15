Global Education Awards due docenti baresi premiati a Dubai per ' Radio Panetti'

Due insegnanti di Bari, Antonio Curci e Maria Raspatelli, sono stati riconosciuti ai Global Education Awards 2025-2026 a Dubai per il progetto della media company scolastica ‘Radio Panetti’. Questo premio evidenzia l’impegno nel settore dell’educazione e l’importanza di iniziative innovative nelle scuole. La loro esperienza rappresenta un esempio di eccellenza nel panorama formativo italiano e internazionale.

Due insegnanti baresi, Antonio Curci e Maria Raspatelli, sono stati premiati ai Global Education Awards 2025-2026 di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per il progetto della media company scolastica 'Radio Panetti'. Un'iniziativa messa a punto dai giovani studenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico 'Panetti-Pitagora' coordinati dai due docenti che hanno ottenuto riconoscimenti nelle categorie di 'Leader pedagogico' e 'Docente ispiratrice dell'anno'. "Siamo davanti a una vittoria che scuote l'idea stessa di istruzione: Antonio Curci e Maria Raspatelli hanno dimostrato che Bari sa essere centro di un nuovo umanesimo pedagogico, dove lo studente è motore di una rivoluzione culturale.

Ricevere il Global Education Award, con la motivazione “Eccellenza nell’insegnamento – Pedagogical Leader of the Year”, è un onore che mi emoziona profondamente. Accolgo questo riconoscimento con gratitudine, ma anche con un forte senso di responsa - facebook.com facebook

