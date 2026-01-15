Gli utili record della buvette di Montecitorio insospettiscono gli onorevoli | Dateci gli scontrini
La buvette della Camera di Montecitorio ha registrato utili record, come confermato dalla società Cd Servizi, incaricata della gestione dei servizi. Questo risultato ha suscitato dubbi tra gli onorevoli, che chiedono di ricevere gli scontrini per chiarire l’origine di tali profitti. La situazione evidenzia l’importanza di trasparenza e controllo nelle attività di gestione degli spazi istituzionali.
La buvette della Camera ha un utile milionario. Lo ha certificato la società Cd Serviz i, la società in house di Montecitorio per la fornitura di servizi prima appaltati a imprese private. Ma i conti di Cd Servizi dovranno essere sottoposti ufficialmente all’approvazione del massimo organo politico della Camera. E in molti si chiedono: com’è possibile il record di guadagni quando i deputati sono diminuiti? Per questo, spiega oggi Il Fatto Quotidiano, il Partito Democratico ha chiesto rendiconti e scontrini. E messo nel mirino il segretario generale della Camera Fabrizio Castaldi. Gli utili record della Buvette di Montecitorio. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Arriva il gelato alla buvette. Ma per gli onorevoli solo coppette
Leggi anche: Arriva il gelato alla buvette. Ma per gli onorevoli solo coppette
Gli utili record della buvette di Montecitorio insospettiscono gli onorevoli: «Dateci gli scontrini.
Gli utili record della buvette di Montecitorio insospettiscono gli onorevoli: «Dateci gli scontrini» - Lo ha certificato la società Cd Servizi, la società in house di Montecitorio per la fornitura di servizi prima appaltati a imprese private. msn.com
“Cd servizi, fuori gli scontrini”. Sui conti della buvette di Montecitorio ora indaga il Pd - Sui conti della buvette di Montecitorio ora indaga il Pd" pubblicato il 15 Gennaio 2026 a firma di Ilaria Proiett ... ilfattoquotidiano.it
Buvette di Montecitorio, prezzi come al bar ma allo Stato costa il 30% in più - È una delle sorprese che emergono sfogliando il bilancio consuntivo 2024 della Camera, approvato durante la riunione dell’ufficio di presidenza di martedì scorso e trasmesso venerdì all’assemblea. ilgazzettino.it
Il wealth management guida la crescita di JPMorgan Chase: ricavi record e flussi netti da 553 miliardi nel trimestre, mentre trading e pagamenti sostengono utili e performance complessiva. facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.