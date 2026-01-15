Gli utili record della buvette di Montecitorio insospettiscono gli onorevoli | Dateci gli scontrini

La buvette della Camera di Montecitorio ha registrato utili record, come confermato dalla società Cd Servizi, incaricata della gestione dei servizi. Questo risultato ha suscitato dubbi tra gli onorevoli, che chiedono di ricevere gli scontrini per chiarire l’origine di tali profitti. La situazione evidenzia l’importanza di trasparenza e controllo nelle attività di gestione degli spazi istituzionali.

La buvette della Camera ha un utile milionario. Lo ha certificato la società Cd Serviz i, la società in house di Montecitorio per la fornitura di servizi prima appaltati a imprese private. Ma i conti di Cd Servizi dovranno essere sottoposti ufficialmente all’approvazione del massimo organo politico della Camera. E in molti si chiedono: com’è possibile il record di guadagni quando i deputati sono diminuiti? Per questo, spiega oggi Il Fatto Quotidiano, il Partito Democratico ha chiesto rendiconti e scontrini. E messo nel mirino il segretario generale della Camera Fabrizio Castaldi. Gli utili record della Buvette di Montecitorio. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Arriva il gelato alla buvette. Ma per gli onorevoli solo coppette

