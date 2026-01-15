Gli sviluppi possibili della crisi iraniana

Gli sviluppi della crisi iraniana rappresentano un tema di grande attualità. La mancanza di strumenti e di capacità per un cambiamento pacifico rischia di portare il Paese verso un’escalation di violenza. Analizzare le possibili evoluzioni è fondamentale per comprendere le implicazioni regionali e internazionali di questa complessa situazione.

Il paese non è preparato in nessun modo a un cambiamento pacifico. Al contrario, tutto sembra spingerlo verso la violenza. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

La Ong: 12mila morti, per il governo sono 3mila. Trump: Continuate, aiuto in arrivo - Reza Pahlavi esorta l'esercito in Iran ad unirsi alla protesta; Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos; Manifestazioni in Iran: quali sono i possibili scenari; Iran, Sabahi: i giovani guidano la protesta contro il regime.

