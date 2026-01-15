Gli operai senza protezione mentre demoliscono l' ex asilo a Milano | il video

Il video, diffuso da MilanoToday e consegnato dal consigliere comunale Enrico Fedrighini, mostra operai senza protezioni durante la demolizione dell'ex asilo a Milano, avvenuta mercoledì 14 gennaio. La registrazione evidenzia situazioni di potenziale rischio per la sicurezza sul lavoro, sollevando questioni sulla corretta osservanza delle norme di tutela durante interventi di questo tipo.

Il video, registrato mercoledì 14 gennaio e consegnato alla redazione di MilanoToday dal consigliere comunale Enrico Fedrighini, è piuttosto chiaro. Si vedono tre operai intenti a smontare una struttura portante dell'ex asilo di via Betti 189, a Bonola. Peccato che non indossino alcun genere di. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

