Gli operai senza protezione mentre demoliscono l' ex asilo a Milano | il video
Il video, diffuso da MilanoToday e consegnato dal consigliere comunale Enrico Fedrighini, mostra operai senza protezioni durante la demolizione dell'ex asilo a Milano, avvenuta mercoledì 14 gennaio. La registrazione evidenzia situazioni di potenziale rischio per la sicurezza sul lavoro, sollevando questioni sulla corretta osservanza delle norme di tutela durante interventi di questo tipo.
Il video, registrato mercoledì 14 gennaio e consegnato alla redazione di MilanoToday dal consigliere comunale Enrico Fedrighini, è piuttosto chiaro. Si vedono tre operai intenti a smontare una struttura portante dell'ex asilo di via Betti 189, a Bonola. Peccato che non indossino alcun genere di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Cadono mentre montano una rete di protezione: feriti due operai
Leggi anche: Infortunio sul lavoro, cadono mentre montano una rete di protezione: feriti due operai
Gli operai della Cassiopea insieme ai Volontari della Protezione Civile, hanno rimosso un grosso albero caduto nella strada Pozzallo - Santa Maria del Focallo a causa del forte vento. Grazie per il loro intervento e per aver messo in sicurezza la carreggiata. facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.