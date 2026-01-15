Gli autisti del trasporto periferico di Roma sono ancora senza abbonamento Metrebus
Gli autisti del trasporto periferico di Roma continuano a operare senza abbonamento Metrebus, costretti a pagare il biglietto ogni volta che cambiano autobus. Questa situazione implica che, dopo aver terminato il proprio turno su un mezzo, devono acquistare un biglietto per salire su un altro autobus condotto da un collega, creando disagi e complicazioni nella gestione quotidiana del servizio.
Si devono spostare da un capolinea all’altro pagando il biglietto o l’abbonamento. Insomma, un autista che lavora nel servizio periferico di Roma, dopo essere sceso da un autobus che ha guidato, deve pagare il ticket per salire a bordo di un mezzo condotto da un altro collega. È quanto accade ai. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Confermato anche per il 2026 l'abbonamento Metrebus a 50 euro per gli under 19 di Roma
Leggi anche: Trasporti: assessore Roma, prorogate agevolazioni abbonamento annuale Metrebus under 19
I privati formano gli autisti che poi lavorano per Atac e Cotral: l'allarme dei gestori del trasporto periferico - Nonostante numerose difficoltà, il servizio di trasporto periferico di Roma sta migliorando, specialmente con ... romatoday.it
Premiati in Campidoglio i lavoratori "eroi" del trasporto pubblico di Roma - Tra i premiati ci sono Alessandro Proietti, Roberto Falasca, Gianluca Troncia, Alessandra Verdirosi,, Luigi Cofini Roberto Falasca, Francesco Giuseppe Maria Sparacino che, grazie al loro contributo, ... romatoday.it
Assunzioni per autisti consegnatari a Roma: nessun titolo di studio, necessaria patente B - Su Roma si stanno selezionando candidati interessati a ricoprire il ruolo di autista consegnatario per due società operanti entrambe nel settore della ristorazione, Faic srl e Foorban. it.blastingnews.com
Carenza autisti e stipendi bassi: Budai (Lega) indica le priorità per il trasporto pubblico facebook
Trasporto pubblico, venerdì 9 gennaio scioperano gli autisti dell’Arst x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.