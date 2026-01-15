Gli astronauti della Iss rientrano sulla Terra per un malore | le immagini dell' ammaraggio nell' Oceano

I quattro astronauti della missione Crew-11 sono rientrati sulla Terra dopo un'ammaraggio nell'oceano, a seguito di un problema medico che ha coinvolto uno dei membri dell'equipaggio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Le immagini dell'ammaraggio testimoniano il rientro sicuro degli astronauti, che hanno affrontato questa fase con professionalità e attenzione alle procedure di sicurezza.

ISS: rientro anticipato (senza precedenti) completato con successo - Focus.it - È la prima volta nella storia che un equipaggio della ISS viene evacuato per motivi medici. focus.it

Astronauta malato rientra in anticipo sulla Terra nella prima evacuazione medica della NASA - La capsula di SpaceX è ammarata nel cuore della notte nell’Oceano Pacifico, al largo di San Diego, a meno di 11 ore dall’uscita degli astronauti dalla Stazione spaziale internazionale ... msn.com

Avere problemi di salute in orbita a 400 km sopra la superficie terrestre può essere un guaio. Per questo 4 astronauti stanno tornando sulla Terra in anticipo dalla Stazione spaziale internazionale facebook

