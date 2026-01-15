Gli astronauti della Iss rientrano sulla Terra per un malore | le immagini dell' ammaraggio nell' Oceano

I quattro astronauti della missione Crew-11 sono rientrati sulla Terra dopo un'ammaraggio nell'oceano, a seguito di un problema medico che ha coinvolto uno dei membri dell'equipaggio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Le immagini dell'ammaraggio testimoniano il rientro sicuro degli astronauti, che hanno affrontato questa fase con professionalità e attenzione alle procedure di sicurezza.

Sono rientrati sulla terra i quattro astronauti che si trovavano a bordo della Stazione spaziale internazionale dopo il problema medico che ha interessato uno dei membri dell'equipaggio della missione Crew-11. La capsula spaziale Dragon Endeavour prodotta da SpaceX è ammarata senza apparenti. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

