Giustizia è fatta! | al Teatro ARMA il processo alla pena capitale

Al Teatro AR.MA, va in scena “Giustizia è fatta!”, uno spettacolo teatrale prodotto dalla compagnia Sipario7, ispirato al saggio di Giovanni Adducci. L’opera mette in discussione il tema della pena capitale, offrendo una riflessione critica e approfondita. Uno spettacolo che invita il pubblico a confrontarsi con questioni etiche e giuridiche, attraverso una rappresentazione sobria e rispettosa delle tematiche trattate.

Cosa: Lo spettacolo teatrale “Giustizia è fatta!”, prodotto dalla compagnia Sipario7 e basato sul saggio di Giovanni Adducci. Dove e Quando: AR.MA Teatro (Via Ruggero di Lauria 22, Roma); 30 e 31 gennaio alle ore 20:30, 1 febbraio alle ore 18:00. Perché: Un’opera corale che intreccia storia e attualità per riflettere sulla violenza istituzionale, il potere e la condizione femminile attraverso i secoli. Il sipario dell’ AR.MA Teatro di Roma si apre su una delle questioni più spinose e dibattive della storia dell’umanità: il diritto di uccidere in nome della legge. Debutta nella Capitale Giustizia è fatta!, una produzione firmata dalla compagnia Sipario7 che promette di scuotere le coscienze degli spettatori. 🔗 Leggi su Ezrome.it

