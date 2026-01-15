Giulia De Lellis compie trent’anni mentre Audrer lancia l’ultima ossessione beauty

Giulia De Lellis celebra i suoi trent’anni, mentre Audrer presenta Glow Stick, il nuovo highlighter multiuso che combina skincare e make-up. Un prodotto versatile pensato per semplificare la routine quotidiana, offrendo un risultato naturale e luminoso. Ideale per chi cerca praticità senza rinunciare alla cura della pelle, Glow Stick si inserisce nelle tendenze di bellezza più attuali, unendo funzionalità e qualità in un gesto semplice.

Nel giorno del suo compleanno Audrer presenta Glow Stick, l’highlighter multiuso che unisce skincare e make up in un gesto essenziale. I trent’anni di Giulia De Lellis diventano il simbolo di un nuovo inizio anche per Audrer. Proprio nel giorno del suo compleanno il brand beauty fondato dall’influencer e imprenditrice romana presenta Glow Stick, l’ultimo arrivato nella linea viso, un prodotto compatto e versatile che promette di portare una nuova idea di luminosità nella routine quotidiana. Con Glow Stick Audrer amplia una gamma che ha già conquistato il pubblico grazie a Cheeky Cheeks e Face Define, confermando una visione in cui make up e skincare convivono in formule essenziali, performanti e intuitive. 🔗 Leggi su 361magazine.com

