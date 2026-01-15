Giuli | Mostra ' Etruschi e Veneti' ripropone antico dialogo tra civiltà

(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2026 "'Etruschi e Veneti. Acque, culti e santuari' non è soltanto la sintesi e l'esposizione di reperti, ma è il racconto di un contesto, di una storia, di una stratificazione, che riporta l'archeologia nella sua dimensione più autentica. È una riflessione capace di mettere in relazione il tempo lungo del passato con le emergenze del presente e le domande sul futuro. Una mostra ha senso se 'antichizza' il presente e, al tempo stesso, rende presente l'antico nel suo dialogo con la nostra contemporaneità. Le testimonianze di questa esposizione che giungono da epoche remote e lontane non sono mai frammenti muti e passivamente osservati da studiosi, appassionati e visitatori, ma sono il punto di riferimento di uno sguardo ben preciso, di un'attitudine, di una volontà che, attraverso oggetti, luoghi e contesti culturali, si ricollega con le radici di antiche comunità di cui noi siamo i discendenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

