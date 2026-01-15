Giovanni Toscano annuncia il nuovo singolo Mi manca
Giovanni Toscano annuncia oggi il suo nuovo singolo Mi manca, una canzone che unisce intimità e universalità. Dopo aver pubblicato il suo secondo disco Un posto migliore e averlo presentato negli Incontri e racconti dal vivo, Giovanni Toscano annuncia oggi il suo nuovo singolo Mi manca ( LaTarma Records; distribuito da ADA Music Italy ), fuori ovunque venerdì 16 gennaio. “‘Mi manca’ è un brano che parla del passato, della vitalità e della presenza che naturalmente un po’ perdiamo. Nei momenti più incerti e un po’ tristi capita che ci si rivolga indietro e allora parte la caccia al tesoro di tutte le cose che ci mancano “, racconta l’artista pisano, voce sensibile di una generazione in costante ricerca di equilibrio, che torna a raccontarsi attraverso una canzone che unisce intimità e universalità, aprendo un nuovo capitolo del suo percorso artistico che accompagna verso il suo terzo progetto discografico. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
GIOVANNI TOSCANO: annuncia oggi il suo nuovo singolo “MI MANCA” - Dopo il successo del suo secondo disco “Un posto migliore” e del tour “Incontri e racconti dal vivo”, Giovanni Toscano annuncia il ritorno con un nuovo capitolo della sua carriera musicale. megamodo.com
