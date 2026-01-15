Giovanni Franzoni fa il vuoto anche nella seconda prova a Wengen la caviglia di Paris fa tremare

Giovanni Franzoni si impone anche nella seconda prova a Wengen, confermando il buon risultato ottenuto martedì. La gara maschile di discesa libera si svolgerà sabato 17 alle 12:30. Intanto, l'attenzione è rivolta anche alla condizione di Alexis Paris, la cui caviglia preoccupa gli addetti ai lavori.

Lo scatenato Giovanni Franzoni conferma il trionfale risultato di martedì e si aggiudica la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Wengen, appuntamento in programma sabato 17 alle 12:30. L'azzurro si candida così, di diritto, al ruolo di protagonista assoluto sulla leggendaria Lauberhorn. Franzoni, sceso con il pettorale numero 27, è autore di una progressione inesorabile grazie a cui recupera il ritardo della parte iniziale e taglia il traguardo con l'eccellente 2:27.37 rifilando l'abissale distacco di +1.14 al secondo classificato Alle sue spalle si piazza il francese Maxence Muzaton che, sceso con il pettorale numero 21, chiude in 2:28.

