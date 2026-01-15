Giovane sposa venduta e picchiata Madeo FdI | Dalle femministe un silenzio che pesa

La vicenda di una giovane sposa venduta e maltrattata ha suscitato reazioni politiche, con Iolanda Madeo di Fratelli d’Italia commentando il silenzio delle femministe. La storia, che riguarda una ragazza di appena 14 anni, evidenzia le problematiche sociali e culturali ancora presenti nel nostro paese. Un tema che richiede attenzione e confronto per promuovere tutela e rispetto dei diritti delle bambine e delle adolescenti.

